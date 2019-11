Des scientifiques exhortent Québec à se dissocier de l'industrie de l'amiante

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson Francesco Spertini tient un morceau d'amiante chrysotile avec ses mains nues à la mine Jeffrey, aujourd'hui fermée, située à Asbestos, au Québec, le 10 août 2016.

MONTRÉAL — Le lobby mondial de l’amiante est enregistré comme organisme à but non lucratif québécois. Des dizaines d’organismes, de scientifiques et de médecins de partout dans le monde estiment que cette crédibilité permet à l’industrie de répandre des faussetés sur la dangerosité de l’amiante.

Dans une lettre adressée au premier ministre François Legault, les experts demandent au gouvernement d’agir pour se dissocier de ce lobby.

L’auteure de la lettre transmise à La Presse canadienne est l’activiste Kathleen Ruff, fondatrice de l’organisme RightOn Canada, associé à l’Institut Rideau. Elle travaille à la défense des droits de la personne, à promouvoir la justice sociale et la protection de l’environnement. Mme Ruff a reçu la médaille de l’Assemblée nationale du Québec, en 2016, pour sa persévérance dans la lutte visant à mettre fin à l’exploitation de l’amiante.

Son principal cosignataire est le médecin montréalais Jean Zigby, qui représente l’Association canadienne des médecins pour l’environnement. Le duo est appuyé par 27 organisations ainsi que 41 médecins et scientifiques de partout dans le monde.

Ils dénoncent le fait que l’Association internationale du chrysotile (AIC), le lobby mondial de l’amiante, soit enregistrée au Québec comme personne morale à but non lucratif (OBNL). Selon les signataires, «la crédibilité du Québec est utilisée de manière immorale et destructrice pour répandre des informations faussement scientifiques qui mettent en danger la vie humaine».

La lettre rappelle que selon les critères permettant la création d’un OBNL, il faut poursuivre «un but à caractère moral ou altruiste» et ne pas avoir «l’intention de faire des gains pécuniaires à partager entre les membres».

D’après Kathleen Ruff, l’AIC se prêterait plutôt au jeu de répandre «une désinformation dangereuse qui cause des dommages et des décès». En entrevue à La Presse canadienne, elle ajoute que cette organisation détruit l’éducation, détruit la science et détruit la santé.

Les signataires réclament que le gouvernement mette fin à la «complicité» du Québec avec «la malfaisance indéfendable de l’industrie de l’amiante» en lui retirant son statut.

Des écoles cancérogènes

«L’AIC promeut l’affirmation fausse que l’amiante chrysotile est un excellent produit qui peut être utilisé de manière sécuritaire par les pays en voie de développement — un produit que le Canada a interdit, parce que c’est un produit dangereux qu’il n’est pas possible d’utiliser de façon sécuritaire», peut-on lire dans la lettre dont le texte fait cinq pages.

Plus loin, on lit que l’AIC diffuse sur une page Facebook appelée «La vérité sur le chrysotile» qu’«aucun cas de cancer causé par l’amiante chrysotile n’a été trouvé».

Ce à quoi les experts répliquent que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) confirment que «l’amiante chrysotile cause le cancer du poumon, du larynx et des ovaires, le mésothéliome et l’asbestose».

Malgré ces risques reconnus pour la santé, l’industrie continue de développer ses activités dans des pays défavorisés. L’amiante y est utilisé dans une forme de ciment servant à la construction de bâtiments, dont des écoles et des maisons.