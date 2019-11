Des salades Bonduelle font l'objet d'un rappel en raison de l'E. Coli

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a annoncé samedi le rappel de produits de salade de marque Bonduelle en raison de la présence possible de la bactérie E. Coli.

Les produits rappelés sont les suivants: salade César au poulet et au bacon (cup 0 77745 27111 8), salade style du Chef à la dinde et au jambon (cup 0 77745 27113 2), salade Cobb à la dinde et au bacon (cup 0 77745 27112 5) et salade style Santa Fe au poulet (0 77745 27114 9).

Ces produits ont été vendus au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et possiblement dans d’autres provinces et territoires. Leur date de péremption était le 29 ou le 31 octobre 2019.

L’ACIA a indiqué qu’il vaut mieux jeter ces produits ou de les ramener là où ils avaient été achetés. Une enquête sur la salubrité des aliments pourrait entraîner le rappel de ces produits ou d’autres produits.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n’a été rapporté au Canada, signale l’agence.