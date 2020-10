Des photos avant-après pour raconter leur histoire d'amour

COUPLE - Quand on est en couple, nos amis et notre famille veulent toujours savoir comment la relation a débuté. La question qui revient le plus souvent est: “Comment vous-êtes vous rencontrés?”

Sur Twitter, une nouvelle tendance vient d’émerger. “How it started VS How it’s going” (traduisez: “Comment ça a commencé VS Comment ça va”). Le but, expliquer avec des photos comment chaque couple s’est rencontré et comment la relation a évolué. Un moyen plus rapide pour répondre à la fameuse question.