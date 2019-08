Au cours des prochaines semaines, le groupe et près de 400 autres organisations et individus lanceront une campagne de sensibilisation visant à aider les jeunes électeurs à reconnaître les informations erronées et les sources suspectes sur internet.

Mme Reusch est responsable de la recherche chez «L’Apathie c’est plate», une organisation à but non lucratif qui encourage les jeunes à s’impliquer dans la politique. Selon elle, la désinformation sur les réseaux sociaux peut représenter un obstacle pouvant empêcher les jeunes Canadiens à participer à la vie politique.

Le gouvernement fédéral a mis en place une équipe de hauts fonctionnaires chargés de détecter toute ingérence étrangère et d’en alerter la population si nécessaire. Les partis ont également été informés de la manière dont ils peuvent se protéger contre la désinformation sur internet.

Des groupes comme «L’Apathie c’est plate» s’adressent à des individus.

L’organisation et ses partenaires planifient une semaine d’activités qui s’amorcera le 8 septembre pour se terminer une semaine plus tard, à l’occasion de la Journée internationale de la démocratie de l’ONU.

Mme Reusch déplore que les élèves ne soient pas assez instruits de ce phénomène à l’école, d’où la nécessité d’une campagne de sensibilisation.

«L’éducation civique n’est pas uniforme d’un bout à l’autre du Canada. Les programmes d’enseignement civique des provinces varient au secondaire ou au primaire», mentionne-t-elle.

Comprendre le fonctionnement des médias sociaux est un élément crucial d’une réponse systématique à la désinformation, soutient Élizabeth Dubois, professeure adjointe en communication à l’Université d’Ottawa. Mais, dans un premier temps, le pays doit mieux comprendre l’ampleur de la question.

Les chercheurs du Forum des politiques publiques et de l’École Max Bell de politiques publiques de l’Université McGill à Montréal ont l’ambition de le faire cet automne. Leur projet de démocratie numérique suivra de près la manière dont les nouvelles et les informations sont partagées et digérées avant le vote du 21 octobre.

Un premier rapport de l’équipe de projet révèle que le niveau global de désinformation au Canada «semble être assez faible».

Selon Mme Dubois, les partis politiques, les organisations gouvernementales et les organisations tierces, y compris les organes de presse et les organisations non gouvernementales, doivent contribuer à sensibiliser la population à la manière dont sont produites et partagées les nouvelles et au fonctionnement des technologies numériques.

Elle dit aussi les plateformes en ligne doivent s’assurer que leurs systèmes ne génèrent pas de contenu malveillant qui pourrait être préjudiciable au cours d’une campagne électorale.

Mais identifier un contenu trompeur peut être très difficile, reconnaît Mme Dubois.

«C’est très, très difficile d’identifier ce qui constitue une désinformation et ce qui constitue une satire ou une opinion personnelle, mentionne-t-elle. Les discours politiques légitimes peuvent se présenter sous différentes formes.»