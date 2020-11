La «dernière zone de glace» de l'Arctique doit être protégée à long terme

Des scientifiques et des groupes inuits exhortent le gouvernement fédéral à protéger plus efficacement ses eaux les plus septentrionales, car la «dernière zone de glace» porte de mieux en mieux son nom.

«C’est si mal compris», déplore Derek Muller, un chercheur de l’Université Caleton qui a co-écrit un article dans la revue Science demandant au gouvernement fédéral d’étendre et de rendre permanente la conservation de Tuvaijuittuq, une zone de 320 000 kilomètres carrés d’océan gelé au large de la côte nord de l’île d’Ellesmere.

Tuvaijuittuq signifie «l’endroit où la glace ne fond jamais» en inuktitut. On y retrouve la glace la plus épaisse et la plus ancienne de l’Arctique. En raison de la façon dont la glace se déplace dans les courants océaniques, Tuvaijuittuq est probablement le dernier endroit où la glace se maintient, même en été.

La zone est provisoirement protégée jusqu’en 2024. Mais M. Mueller signale que le rythme du réchauffement de l’Arctique plaide pour un statut permanent en tant qu’aire marine protégée reliée au parc national de Quttinirpaaq sur la côte nord d’Ellesmere.

En juillet, le plateau de glace Milne a perdu 43 % de sa superficie totale en deux jours. Quatre-vingts kilomètres de glace stables depuis des millénaires sont partis à la dérive. Le phénomène s’est déroulé si rapidement qu’un camp de recherche inhabité a été perdu.

«La zone Est est menacée. Nous espérons des mesures de conservation pour atténuer cela», dit M. Mueller.

La Qikiqtani Inuit Association (QIA) travaille avec les gouvernements fédéral et du Nunavut pour déterminer si Tuvaijuittuuq doit être protégé en permanence et, si oui, comment.