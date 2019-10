DIVERTISSEMENT

Une dernière bande-annonce épique à souhait pour «Star Wars: The Rise of Skywalker»

Deux mois avant sa sortie en salles, Disney et Lucasfilm nous offrent une dernière bande-annonce spectaculaire, enrobée de nombreux mystères, et (évidemment) un brin nostalgique pour «The Rise of Skywalker». Réalisé par J.J. Abrams, le neuvième épisode de la saga «Star Wars» prendra l’affiche le 20 décembre 2019.