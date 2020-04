Derek Sloan risque l'expulsion du caucus pour ses propos sur la docteure Tam

THE CANADIAN PRESS/Justin Tang

THE CANADIAN PRESS/Justin Tang Le député conservateur Derek Sloan à une réunion du caucus conservateur sur la Colline du Parlement à Ottawa, en janvier 2020 (photo d'archives)

OTTAWA — Le député fédéral conservateur ontarien Derek Sloan, qui est candidat dans la course à la chefferie de son parti, pourrait être expulsé du caucus à la suite de ses commentaires qui mettaient en doute la loyauté de l’administratrice en chef de la santé publique du Canada.

Des sources ont indiqué à La Presse canadienne qu’une motion avait été présentée par d’autres députés conservateurs de l’Ontario lors d’une réunion téléphonique du caucus, mardi après-midi. La motion demandait à M. Sloan de s’excuser ou de retirer ses commentaires. Selon ces sources, qui ont requis l’anonymat pour parler de questions confidentielles au caucus, le débat qui a suivi a été houleux, mais presque tous les participants à la conférence téléphonique ont voté en faveur de la motion.

M. Sloan est l’un des quatre candidats dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada, sous le slogan «Conservateur sans se dérober».

Le nouveau député d’une région rurale de l’Ontario a écrit qu’il faudrait relever de ses fonctions l’administratrice en chef de la santé publique, la docteure Theresa Tam. Dans un courriel transmis à ses partisans, il s’est demandé récemment si Mme Tam travaillait pour la Chine ou pour le Canada dans sa gestion de la réponse canadienne à la COVID-19.

La docteure Tam, originaire de Hong Kong, a déjà oeuvré auprès de l’Organisation mondiale de la santé, qui a été critiquée pour avoir établi ses directives face au coronavirus à partir de présumées fausses informations venant de la Chine.

S’il ne s’était pas excusé à 18 h mercredi, certains des députés que M. Sloan souhaite un jour diriger se disaient prêts à le faire expulser du caucus. Or, ils auraient la capacité de le faire, en vertu d’une loi fédérale qui donne aux députés — et non aux chefs des partis — le pouvoir d’expulser un membre de leur caucus.

À VOIR AUSSI: COVID-19 : où acheter son masque en tissu au Québec?