Les déplacements contrôlés dans certaines régions du Québec

Le gouvernement du Québec a annoncé que les «déplacements seront contrôlés» dans certaines régions du Québec afin d’assurer la santé des personnes vulnérables.

Il y aura donc, à partir de 16 h samedi, des points de contrôles policiers dans le Bas-Saint-Laurent, l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le Nord-du-Québec, le Nunavik et dans les Terres Cris du Québec.

C’est ce qu’a indiqué la vice-première ministre Geneviève Guilbault qui a fait le point sur la situation de la COVID-19 au Québec en l’absence du premier ministre François Legault, qui a pris une journée de congé samedi.

Des points de contrôle de la Sûreté du Québec ont aussi été installés près de la frontière américaine.

Nombre de cas

On recense maintenant 2498 cas de personnes infectés à la COVID-19, soit 477 de plus que la veille. On déplore maintenant 22 décès tandis que 57 patients sont hospitalisés aux soins intensifs.

À travers le Québec, la région de Montréal compte le plus grand nombre de cas avec 1219 tests positifs. Suivent dans l’ordre l’Estrie avec 253 cas, la Montérégie avec 219 cas, Laval avec 160 cas, la Capitale-Nationale avec 148 cas et Lanaudière avec 126 cas.

Un total de 6757 cas demeurent sous investigation et 43 589 personnes ont reçu des résultats de tests négatifs.

Vendredi, le premier ministre François Legault soulignait que le Québec venait de franchir une nouvelle étape au moment d’annoncer que 10 personnes de plus avaient succombé à la COVID-19 dans la province.

État d’urgence à Montréal

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a déclaré à 16h vendredi l’état d’urgence sanitaire sur le territoire de l’agglomération montréalaise, à la demande du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

La ville n’est pas en confinement ni en quarantaine, a-t-elle précisé.

Cette déclaration permet toutefois à la métropole de se doter de pouvoirs exceptionnels afin de mieux faire face à certaines situations causées par la pandémie.

Montréal est la région la plus durement touchée par la COVID-19 dans la province et la situation est très préoccupante pour les sans-abri puisque les refuges existants ont réduit considérablement leur nombre de places.

Diverses mesures sont ainsi mises en place, notamment pour freiner la propagation parmi les sans-abri.

