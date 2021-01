Dépistage: Santé Canada approuve le test rapide de Spartan

THE CANADIAN PRESS/Justin Tang

THE CANADIAN PRESS/Justin Tang L'entreprise établie à Ottawa mentionne qu'elle est désormais autorisée à vendre ce test qui permettrait d'obtenir des résultats sur place en moins d'une heure. (photo d'archive)

TORONTO — La société Spartan Bioscience dit avoir reçu l’approbation de Santé Canada pour ses tests de dépistage rapide contre la COVID-19.

L’entreprise établie à Ottawa mentionne qu’elle est désormais autorisée à vendre ce test qui permettrait d’obtenir des résultats sur place en moins d’une heure.

Elle avait dévoilé le printemps dernier son produit, mais elle avait dû en faire le rappel après que Santé Canada eut exprimé son inquiétude quant à son efficacité.

À l’époque, elle avait souligné que c’est de l’efficacité du prélèvement de l’échantillon qui était remise en question, et non de l’analyse par l’appareil portatif nommé le «cube».

Selon Spartan, il s’agit du «premier vrai test de dépistage de la COVID-19 PCR mobile et rapide destiné au marché canadien».

«Le système Spartan sera en mesure de fournir des résultats de qualité dans les régions éloignées, aux industries et aux milieux ayant un accès limité aux laboratoires, ce qui aidera à alléger le fardeau imposé aux établissements de soins de santé débordés», peut-on lire dans le communiqué publié samedi.

L’entreprise dit avoir déjà commencé la production de ces tests rapides.

Une porte-parole de Santé Canada a indiqué que le nouveau produit respectait les exigences de l’agence en matière de sécurité et d’efficacité.

Ottawa et les gouvernements québécois, albertain et ontarien sont parmi ceux qui ont des contrats pour les trousses de test. Le Québec avait commandé ce printemps 200 000 tests et 100 «cubes Spartan».