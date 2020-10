COVID-19: n'oubliez pas le dépistage du cancer du sein!

La Docteure Jean Seely rapporte voir de plus en plus de patientes qui ont retardé leur dépistage.

″Ça m’angoisse vraiment, ajoute la radiologiste qui est aussi professeure titulaire à l’Université d’Ottawa. On voit plus de cancers à des stades avancés”.

Durant ce mois de sensibilisation au cancer du sein, l’Association canadienne des radiologistes encourage les femmes à se rendre à leur rendez-vous, soulignant qu’il est sécuritaire de subir un test de dépistage: l’Agence de la santé publique du Canada a mis en place des protocoles destinés à assurer la sécurité des patientes, indique-t-elle. Et puis, tous les technologues et autres employés portent un couvre-visage, une visière, des gants, et les patientes doivent porter un masque elles aussi, précise la Dre Seely. Machines et surfaces sont désinfectées après le passage de chaque patiente.