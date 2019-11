Dépenses des Fêtes: un sondage révèle des différences entre le Québec et le ROC

MONTRÉAL — Les intentions des consommateurs québécois à l’approche des Fêtes diffèrent largement de celles des gens du reste du Canada selon les résultats d’un sondage que publie mardi le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD).

Le sondage de la maison Léger signale que les Québécois prévoient consacrer, en moyenne, 503 $ aux dépenses des Fêtes, comparativement à 792 $ pour les Canadiens.

Les dépenses d’alcool, de nourriture, de gâteries alimentaires, de livres et de musique sont significativement plus élevées au Québec qu’ailleurs au pays: 17 pour cent de plus pour l’alcool et la nourriture et presque 15 pour cent de plus pour les livres et la musique.