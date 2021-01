Avant le départ de Trump, ces balançoires symboliques récompensées par un prix du design

Une collection de balançoires à la symbolique forte qui permet l’interaction entre enfants mexicains et américains à la frontière vient de remporter le prestigieux prix du Design de l’année, rapporte The Guardian. Ce concours, organisé tous les ans par le Musée du Design de Londres, a attiré 70 autres candidats.

L’idée remonte à 2009 quand Ronald Rael, professeur d’architecture à l’Université de Californie à Berkeley, et sa femme, Virginia San Fratello, professeure associée de design à San Jose State, ont eu l’idée d’un “mur à bascule” à la frontière américano-mexicaine. Il a finalement été installé à l’été 2019 après que Donald Trump a annoncé la création d’un vrai mur entre les deux pays. L’objectif des architectes? Créer des balançoires entre le mur qui sépare les États-Unis et le Mexique, afin de permettre aux enfants des deux pays de s’amuser ensemble.

En imaginant ces balançoires, le couple espérait que cela encouragerait le dialogue plutôt que la division. “Je pense qu’il est de plus en plus clair qu’au regard des événements récents dans notre pays, il ne faut plus construire des murs mais plutôt des ponts”, explique Virginia San Fratello au Guardian. “Les murs n’empêchent pas les gens d’entrer dans notre Capitole, ni le virus de se déplacer. Nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons être connectés sans se blesser”, a ajouté Rael en référence aux récents événements survenus à Washington et à la pandémie de COVID-19.