Claudie avait pourtant été claire: « plus tu parles de la game, plus je vais avoir envie de t’éliminer.» Ne pas être stratégique semble être le mot d’ordre cette année à Occupation Double. La clé du succès semble être de rester stoïque face aux caméras et d’oublier que toute cette aventure est un jeu.

Rym et Louis-Philippe n’ont pas respecté cette directive et ils se sont retrouvés hier soir dans un avion vers Montréal, où le HuffPost Québec les a rencontrés.

Personne n’est tombé en bas de sa chaise quand Claudie a sorti la photo de Rym et de LP de l’enveloppe. Des cinq couples restants dans l’aventure, il s’agissait certainement du couple le moins fort.

LP avait longuement hésité entre Jennifer et Rym, pour finalement se ranger du côté de la Lavalloise de 23 ans. De son côté, Rym avait d’abord dit à Chris: «si tu pars, je pars, babe», avant de licher le cou de LP dans la même semaine. Nul besoin de préciser qu’à une table de délibération, c’est difficile de défendre son point contre des couples plus stables.

Rym aura essayé d’ébranler la fondation du couple Karl/Ophélia avec des révélations sur la nature de charmeur de Karl, mais sans grand succès. On peut dire que ses actions de la dernière chance auront surtout eu l’effet contraire. Parler trop du jeu n’est jamais la bonne solution, on dirait.

Pour savoir s’ils regrettent leurs choix de stratégie, c’est dans la vidéo ci-haut.