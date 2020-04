Des travailleurs de la santé bloquent les manifestants anti-confinement à Denver

Le HuffPost n’a pas été en mesure d’identifier les travailleurs de la santé aperçus sur les photos, mais une vidéo prise sur les lieux montre un homme vêtu d’un uniforme médical qui se tient calmement devant des voitures dont une où l’on voit une femme hurlée à son endroit en tenant une affiche indiquant «Land of the Free».

Two nurses, who have witnessed first hand the toll Covid is taking in Colorado, stood up and peacefully counter protested. Here is how they were treated. I had join them. pic.twitter.com/iJnNcqZxSv

Les mesures de confinement au Colorado sont en vigueur jusqu’au 26 avril. Les conditions sont plus strictes pour Denver et elles sont en place jusqu’à la fin du mois. À ce jour, le Colorado a enregistré plus de 9700 cas de COVID-19 et il y a eu au moins 420 décès. Les États-Unis comptaient dimanche plus de 761 000 cas et plus de 40 000 décès.

Outre les décès et les maladies, l’épidémie a fait des ravages sur l’économie. Quelque 22 millions de personnes ont demandé des prestations de chômage au cours des quatre dernières semaines, du jamais vu dans l’histoire américaine. Malgré un plan de relance historique de 2000 milliards de dollars destiné à éviter une certaine crise financière, certains Américains qui manquent d’argent sont devenus frustrés par une série de mesures de distanciation sociale mises en place pour sauver des vies et arrêter la propagation du nouveau coronavirus. Ils ont entre autres lancé des manifestations au Michigan et à Washington.

