Rage de dent? Consultez un dentiste gratuitement

Veles-Studio via Getty Images

Mise sur pied par le réseau dentalcorp , la plateforme permet d’abord d’être évalué par un dentiste virtuellement, via des sessions audio ou vidéo ou par clavardage en ligne. Les patients sont invités à décrire leurs symptômes, reçoivent un diagnostic, puis si nécessaire obtiennent une ordonnance médicale ou un rendez-vous dans une clinique dentaire d’urgence à proximité. Le tout gratuitement.

Les consultations virtuelles sont offertes de 6 h à 23 h. Une fois connecté au portail, prévoyez moins de 15 minutes avant de parler à un professionnel. Pas plus compliqué que ça.

cako74 via Getty Images

« Il est extrêmement important d’offrir aux patients des options pour obtenir les soins dentaires dont ils ont besoin, et de faire notre part pour contribuer à aplanir la courbe, affirme le fondateur et directeur général de dentalcorp, Graham Rosenberg. Nous sommes fiers d’aider les Canadiens à recevoir des soins virtuels, gratuitement, dans le confort et la sécurité de leur foyer. »