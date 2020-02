Seins denses et cancer: Québec n'informe pas les femmes directement

La densité mammaire — qui n’a rien à voir avec la taille des seins — augmente le risque de développer un cancer du sein et rend le dépistage des tumeurs cancéreuses plus difficile, explique le groupe «Seins Denses Canada» .

Avoir les seins denses est normal et courant. Cela signifie qu’ils possèdent plus de tissu glandulaire et fibreux que de tissu graisseux. La densité mammaire ne peut être observée qu’à la mammographie — et non pas au toucher.