«Si je ne peux pas parler des femmes que j’ai aimées, alors on m’enterre déjà»

Dans sa thèse, Denise démontrait ainsi que les relations entre les lesbiennes et leur famille, même si au demeurant cordiales, étaient quand même «distantes» en raison de l’occultation de l’identité lesbienne. La crainte des sanctions les amenait en outre à ne pas socialiser avec leurs collègues de travail. En plus, à l’époque, le concept de «famille choisie» n’existait même pas.

Vieillir. Cette réalité obsède depuis longtemps celle qui a exercé les métiers de traductrice et de réviseure. Déjà, son mémoire à l’Université d’Ottawa en 1998 s’intitulait: « Vieillir en marge: les réseaux formels et informels des lesbiennes âgées ».

«Et oui! Je suis en forme!, assure la Québécoise en riant. J’ai une grande chance d’être en vie et de vieillir, mais ça se paye: on perd des gens que l’on aime. J’ai perdu des amis qui n’avaient pas 60 ans...»

«Pourtant, en gérontologie, on sait que l’un des facteurs permettant de prédire le bon déroulement d’une vieillesse est la présence de réseaux informels: la famille, les amis, les connaissances, explique Denise. Et les lesbiennes aînées ont vécu dans le tabou, le rejet, les non-dits. Leur relation avec leur famille n’est donc pas toujours idéale.»

Le 15 août prochain, dans le cadre du Festival Fierté Montréal, Denise participera à une conférence organisée par le Barreau de Montréal pour évoquer notamment les besoins juridiques des personnes LGBTQ2+.

D’ailleurs, quand on voit ce qu’a donné un sondage de la fondation Émergence, qui voulait évaluer la présence des personnes LGBT au sein des résidences pour aînés, on comprend qu’un tabou social existe toujours.

Parmi le très peu de réponses obtenues, la fondation avec laquelle Denise collabore et dont la mission est d’éduquer, d’informer et de sensibiliser la population aux réalités des personnes qui se reconnaissent dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, a également reçu un: «On n’a pas de ça icitte».

«Quand tu as passé toute ta vie à te cacher pour te protéger pour ne pas perdre ton emploi ou tes enfants, et que tu as maintenant 70 ou 80 ans, pourquoi prendre le risque de le dire? De te retrouver seul à manger à table?» dit Denise.