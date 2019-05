Denise Richards révèle que Charlie Sheen a déjà amené une prostituée à l'Action de grâce

Denise Richards s’est remémorée un souper de l’Action de grâce qui a été saupoudré d’un peu de drame, avec l’aide de Charlie Sheen.

Dans un nouvel épisode de The Real Housewives of Beverly Hills, l’actrice a affirmé que son ex-mari l’a fait vieillir «terriblement».

Elle a raconté une anecdote plutôt inhabituelle sur cette journée fériée en compagnie de l’ancienne star de Two and a Half Men.

«Charlie est venu à la maison pour le souper de l’Action de grâce il y a quelques années, et il avait amené une pute qui était dans sa voiture, dans le stationnement de la maison», a-t-elle dit à la caméra, selon Too Fab. «Il avait peur de me le révéler. “euh, t’sais, ben, elle est dans le stationnement. Est-ce que c’est ok si elle est dans le parking?” J’ai répondu: “Pfff. Je vais préparer une putain d’assiette.”»

Ce n’est pas la première fois qu’on entend les mots Charlie Sheen et travailleuses du sexe dans la même phrase, mais peut-être qu’il ne saura pas immédiatement que Richards a révélé cette anecdote particulière. Il a déjà avoué ne pas regarder Real Housewives.

Richards, qui s’est remariée récemment, et Sheen se sont séparés en 2005. Ils élèvent ensemble deux adolescentes. Richards, 48 ans, a également une fille adoptive. Sheen, 53 ans, a des jumeaux issus de son mariage avec Brooke Mueller et une fille majeure née d’une relation avec une copine alors qu’il était encore au secondaire.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l’anglais.