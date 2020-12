Denis Tardif exclu du caucus de la CAQ pour ne pas avoir respecté les consignes sanitaires

Le cabinet du whip en chef du gouvernement a fait savoir que le député Denis Tardif se retire temporairement du caucus de la Coalition avenir Québec (CAQ), jeudi, à la suite d’une vidéo le montrant ne pas respecter des consignes sanitaires lors d’une soirée qui semblait arrosée dans une microbrasserie.

La vidéo obtenue par TVA Nouvelles montrait l’élu caquiste de la circonscription de Rivière-du-Loup–Témiscouata dans un établissement du Bas-Saint-Laurent, mercredi, une journée avant que la région ne passe en zone rouge. M. Tardif était attablé avec trois autres personnes. À plusieurs reprises, on le voit ignorer la distanciation sociale. On l’aperçoit aussi marcher sans porter le masque.

«Hier (mercredi) soir, j’ai commis une erreur. Je le regrette sincèrement et c’est pour cette raison que j’ai pris la décision de me retirer du caucus de la CAQ», a-t-il déclaré par voie de communiqué, tout en tenant à s’excuser.

«J’aurais dû montrer l’exemple, limiter mes contacts et respecter les règles de distanciation connues. [...] Comme tout le monde et d’autant plus à titre de député, je me dois de respecter les consignes», a-t-il ajouté, invitant toute la population à continuer à suivre les règles.

M. Tardif, qui dit «regretter sincèrement» ses actions de mercredi, laissera aussi son rôle de président de séance à un autre député pendant cette période.

«À un moment particulièrement critique de cette deuxième vague, pendant lequel nous demandons des efforts supplémentaires à toute la population, nous sommes d’avis que nos élus doivent être les premiers à se comporter selon les règles établies. Dans les circonstances, j’ai accepté la demande de M. Tardif de se retirer temporairement de notre caucus», a affirmé le whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre.

Le bureau du premier ministre François Legault parle d’une «grande erreur de jugement».

«Les images véhiculées dans les médias sont inacceptables, a affirmé l’attaché de presse du premier ministre, Ewan Sauves. Il s’agit d’une grande erreur de jugement.

«Nous demandons depuis des mois des efforts considérables aux Québécois pour lutter contre le virus et on doit tous suivre les consignes», a-t-il rappelé.

La région du Bas-Saint-Laurent est passée en zone rouge ce jeudi. Les salles à manger des restaurants et les brasseries sont maintenant fermées.

Cet incident survient alors que la province a franchi, jeudi, la barre des 1000 hospitalisations causées par la COVID-19. Le Québec compte 1855 nouveaux cas de coronavirus et 22 décès supplémentaires.

Avec La Presse canadienne