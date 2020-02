Les Denis Drolet ont déjà inventé une chicane pour ne pas faire un spectacle

Ils n’étaient pas habillés en brun, mais ils ne nous ont pas déçus, mercredi soir, lors de leur passage à La semaine des 4 Julie. Les Denis Drolet ont, entre autres, révélé qu’ils avaient fait semblant de se quereller pour ne pas se rendre au Saguenay, donner un spectacle.

Sébastien Dubé et Vincent Léonard ont rendu visite à Julie Snyder pour parler du festival Montréal joue, dont ils sont porte-parole, qui débute ce vendredi.

Comme le duo d’humoristes célèbre cette année ses 20 ans de carrière, l’animatrice a demandé à nos deux adeptes du brun s’ils s’étaient déjà chicanés.

«Il n’y a jamais eu de chicane, mais on a déjà fait semblant d’avoir une chicane, en début de carrière. On avait un engagement, quelque part au Saguenay… on sortait d’un spectacle et on s’est dit: “On ne va pas là!”», a révélé candidement Vincent Léonard, alias le Denis à palettes.

Les deux amis ont donc fait croire à leur gérant qu’ils s’étaient chicanés, dans le but que celui-ci annule le spectacle.

Lorsque Julie Snyder a demandé si leur gérant était au courant, Sébastien Dubé (le Denis barbu) a répondu: «Il le sait, là!»

«Le problème, c’est que je ne sais toujours pas si c’est vrai ou pas vrai», a fait remarquer Patricia Paquin, qui était de passage sur le plateau avec son amoureux Louis-François Marcotte, pour parler de leur nouvelle vie à la campagne.

Le duo a spécifié que c’était bel et bien vrai – «Ouais, on est compliqués de même!» a répondu Sébastien Dubé.

Les Denis ont ensuite invité leurs comparses sur le plateau à jouer à «Devine le nom que tu as dans le front», en invitant leur fidèle Just to buy my love à les rejoindre, pour qu’ils soient un nombre pair. Le joyeux danseur a ensuite répondu seulement par «conché» (comme on pouvait s’y attendre) aux questions de Julie Snyder, qui a tenté, sans succès, de deviner qu’elle avait le nom «Le Joker» collé dans son front. Un moment assez délicieux!