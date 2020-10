Les électeurs américains doutent de la santé de leur démocratie, selon un sondage

NEW YORK – La grande majorité des électeurs américains sont d’avis que leur pays est profondément divisé sur ses plus importantes valeurs et doutent de la santé de leur démocratie, selon un sondage de l’Associated Press et du NORC Center for Public Affairs Research. De plus, les partisans du président Donald Trump et de son adversaire Joe Biden croient qu’une défaite de leur candidat de prédilection exacerberait cette dissension.

En tout, plus de 85 pour cent des électeurs inscrits décrivent les Américains comme profondément divisés par leurs valeurs. Seulement 15 pour cent affirment que la démocratie américaine fonctionne très bien ou extrêmement bien.

Le sondage démontre qu’une majorité d’électeurs sont particulièrement pessimistes à propos de la réélection potentielle de M. Trump: quelque 65 pour cent d’entre eux affirment que cette division continuerait de s’aggraver en cas de victoire républicaine, un pourcentage qui inclut un quart des partisans du président.

Environ 35 pour cent des électeurs croient que M. Biden diviserait davantage le pays s’il l’emportait, mais 47 pour cent pensent au contraire que le candidat démocrate unifierait le pays.

Selon leur parti de choix, les électeurs seraient viscéralement opposés sur plusieurs enjeux de grande importance, comme leur propre sécurité en temps de pandémie, la valeur de la diversité et la santé de la démocratie américaine.

La moitié des électeurs doutent du bon fonctionnement de la démocratie au pays, tandis qu’environ le tiers croient que celle-ci fonctionne assez bien. Même s’il y a deux fois plus de partisans de M. Biden qui s’inquiètent de la santé de la démocratie que de partisans de M. Trump, environ 30 pour cent des gens qui appuient le président sortant reconnaissent un certain dérèglement.

