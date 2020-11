Les démocrates espèrent accroître leur emprise sur la Chambre des représentants

Les démocrates espèrent mardi s’assurer le contrôle de la Chambre des représentants pour deux années de plus tandis qu’ils misent sur l’attention qu’ils accordent aux soins de santé, une campagne de financement concluante et une indignation largement répandue dans les banlieues contre le président Donald Trump pour élargir encore plus leur majorité à la Chambre.

Une quinzaine d’élus des deux partis ont été réélus dans des districts où ils n’étaient pas vraiment en danger, au moment où les bureaux de scrutin fermaient leurs portes dans l’est du pays et dans le Midwest. Les courses en Géorgie, en Virginie, dans l’Ohio et en Caroline du Nord demeuraient serrées.

Les républicains souhaitent évincer certains des 29 démocrates dans des districts remportés par M. Trump en 2016, principalement des nouveaux venus, dans des endroits comme l’Iowa, Oklahoma City, Salt Lake City, le Nouveau-Mexique rural, le nord de l’État de New York et la Virginie.

Mais presque tous les démocrates sortants dans les districts potentiellement vulnérables ont dépensé plus que leurs adversaires du Parti républicain, souvent par de grandes marges. Les démocrates ont aussi investi des millions dans des sièges détenus par les républicains dans certains secteurs d’Atlanta, de Cincinnati, de Dallas, de Houston et d’Indianapolis, et même dans des bastions du «GOP» comme Little Rock, dans l’Arkansas, l’ouest du Colorado et l’Alaska.