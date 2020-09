«Ces attaques, qui utilisaient des noms d’utilisateur et des mots de passe recueillis à la suite de précédents piratages de comptes dans le monde entier, tiraient parti du fait que de nombreuses personnes utilisent les mêmes noms d’utilisateur et mots de passe pour plusieurs comptes», affirmait-on dans le communiqué.

Or, les plaignants estiment que la mise en place du système de demande en ligne pour ces deux types de prestations a été faite «à la hâte» et que le Canada n’a pas pris les précautions nécessaires pour protéger les renseignements personnels des contribuables.

Selon des fonctionnaires fédéraux, la première de trois cyberattaques visant l’ARC a eu lieu le 7 août dernier. L’attaque par «bourrage de justificatifs» a permis d’accéder aux mots de passe et noms d’usagers de 9041 comptes CléGC, utilisés par une trentaine de ministères et agences fédérales.

Une deuxième attaque survenue quelques jours plus tard aurait permis de pirater quelque 2200 autres comptes.

Ce n’est qu’après une troisième attaque, le 15 août, que l’ARC a interrompu les servicesMon dossier, Mon dossier d’entreprise et Représenter un client.

Pourtant, selon la demande d’action collective, des contribuables auraient avisé l’ARC que leurs comptes avaient été piratés dès la mi-mars. «Malgré tout, l’ARC n’a pas pris les mesures raisonnables pour empêcher que les plaignants ne subissent d’autres préjudices», peut-on lire dans les documents déposés à la cour, que le HuffPost Québec a pu consulter.

L’ARC «savait ou aurait dû savoir que son système de demande en ligne pour la PCU et la PCUE était vulnérable à des cyberattaques, et la partie défenderesse a échoué à prendre les mesures raisonnables et adéquates pour protéger les renseignements personnels et financiers des [usagers touchés] avant et après le lancement de ces programmes», allègue-t-on.

Tout cela laisse croire à Angela Bespflug que le nombre de victimes dépasse les 11 200 estimés par l’ARC. «Nous savons que certaines personnes qui ont été affectées et dont les renseignements personnels et financiers ont été compromis n’ont pas été notifiés par l’ARC», a-t-elle affirmé, ajoutant qu’il est possible que le Canada n’ait pas encore pu déterminer toute l’ampleur des incidents.

«Tous les jours, nous entendons parler de davantage de personnes affectées», affirme l’avocate.

L’ARC n’a pas répondu à la demande de commentaires du HuffPost Québec, mercredi.

Dédommagements réclamés

Depuis qu’elle a pris connaissance de la brèche à son compte, Anne Campeau affirme avoir passé environ six heures au téléphone avec l’ARC afin de s’assurer que la demande de PCU frauduleuse disparaisse de son dossier. Elle dit n’avoir reçu aucune communication de la part de l’agence reconnaissant que ses renseignements personnels ont été compromis.

Elle a donc pris l’initiative de protéger son dossier de crédit de plusieurs façons. Elle a notifié les agences de surveillance du crédit Equifax et Transunion, ainsi que toutes les institutions où elle détient des comptes bancaires, des cartes de crédit et une hypothèque. Elle s’est aussi inscrite à des services de surveillance du crédit, ce qui représente une dépense de quelques centaines de dollars par année.