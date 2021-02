Aide médicale à mourir: Ottawa obtient un 4e (et dernier!) délai

Le gouvernement fédéral a encore obtenu d’un juge - pour une quatrième mais dernière fois - un délai de plus afin de faire adopter sa nouvelle version de la Loi sur l’aide médicale à mourir.

Malgré son irritation manifeste devant cette demande, le juge Martin Sheehan de la Cour supérieure lui a accordé un mois de plus, soit jusqu’au 26 mars, par son jugement rendu le jour même.

Le juge Sheehan a précisé qu’il s’agit d’un “ultime délai”.

Ce débat découle de la demande de deux citoyens, Jean Truchon et Nicole Gladu, qui ont cherché à faire invalider le critère de la loi fédérale qui restreignait l’aide médicale à mourir à ceux “dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible”.

Mme Gladu et feu M. Truchon - il s’est depuis prévalu de l’aide médicale à mourir - étaient tous deux atteints de maladies dégénératives graves et très souffrantes, mais ne pouvaient être considérés “en fin de vie”. Impossible pour eux d’obtenir l’aide d’un médecin pour mettre fin à leurs jours.

La juge Christine Baudouin avait fait droit à leur demande et a invalidé ce critère restrictif. Elle avait donné au gouvernement un délai de six mois pour adopter une nouvelle loi, s’il le souhaitait. Dans l’intervalle, son jugement était suspendu et l’aide médicale à mourir n’était pas possible pour les citoyens n’étant pas en fin de vie.