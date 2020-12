Les défis en politique fédérale de 2021: après les vaccins, la sortie de crise

«C’est certain que la réception des quelques milliers de premiers vaccins, ce n’est pas la panacée. Il va falloir voir à moyen et long terme, combien de temps ça va prendre avant qu’une masse critique de Canadiens soit vaccinée et jusqu’à ce moment-là, on n’est pas sorti du bois», prévient Mme Chouinard.

Selon le succès de la campagne de vaccination et la sortie de crise qui s’en suivra, 2021 pourrait aussi être synonyme d’une élection fédérale anticipée. Ce scénario est à prévoir si les partis d’opposition font tomber le gouvernement ou si celui-ci juge que c’est le temps de rendre visite à Julie Payette.

Mme Tellier entrevoit qu’une élection plus tôt que tard serait à l’avantage du gouvernement en place.

«Les politologues, on parle des ”électeurs myopes”. C’est-à-dire qu’on regarde juste à court terme, on ne voit pas à long terme. Donc ce qui s’est passé il y a longtemps, on s’en rappelle moins que dans l’immédiat. Et plus on s’éloigne d’une gestion de crise, moins on va s’intéresser au gouvernement qui a géré la crise», prédit-elle.

«On le verra avec le budget s’ils veulent vraiment aller en élection. Là, ils vont mettre des mesures dans le budget qui vont être plus difficiles à faire accepter par les autres partis», conclut-elle.