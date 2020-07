Mary Lauria / EyeEm via Getty Images

Ça peut inclure de suivre ou d’épier quelqu’un ou encore de communiquer avec cette personne et son entourage de façon insistante.

«Le harcèlement criminel, c’est un comportement qui fait en sorte qu’une personne craint pour sa sécurité», résume Me Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop. «Ce n’est pas nécessairement dans un contexte sexuel.»

On peut vivre du harcèlement sexuel dans toutes sortes de contextes: au travail, à l’école, dans l’espace public et même en ligne.

C’est un comportement à connotation sexuelle non désiré et généralement répété , qui provoque de la crainte ou de l’inconfort. Il se peut toutefois qu’un seul acte grave soit considéré comme du harcèlement sexuel par les tribunaux.

Selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (CDPDJ), le harcèlement sexuel est «un abus de pouvoir d’un individu (personne qui harcèle) sur un autre (victime)».

Inconduite sexuelle, harcèlement, agression sexuelle... L’actuelle vague de dénonciations de violences sexuelles soulève des questions sur ce qui constitue une agression sexuelle et sur les bons termes à utiliser pour ne pas minimiser l’expérience des victimes. Voici ce que dit la loi.

On parle généralement de comportements répétés, mais pas toujours. Le fait de «se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille» pourrait constituer du harcèlement criminel s’il fait raisonnablement craindre la victime pour sa sécurité ou celle de ses proches.

«C’est le caractère envahissant des communications qu’on regarde», précise l’avocat criminaliste Walid Hijazi.

Il souligne par ailleurs que le harcèlement criminel est, au même titre que l’agression sexuelle, un crime grave.





► Qu’est-ce qu’une agression sexuelle?

Bien souvent, on utilise des expressions comme «inconduite sexuelle» ou harcèlement quand il faudrait plutôt parler d’une agression sexuelle.

«L’agression sexuelle, c’est un contact physique non consensuel à connotation sexuelle», explique Me Gagnon. Ça englobe beaucoup de choses, d’une caresse non désirée à une relation sexuelle avec pénétration, énumère-t-elle.