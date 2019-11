Le défilé Victoria's Secret 2019 officiellement annulé

Le directeur financier et vice-président exécutif de L Brands (la société mère de Victoria’s Secret), Stuart B. Burgdoerfer, en a fait l’annonce officielle, ce jeudi 21 novembre.

«Nous pensons qu’il est important de faire évoluer le message de Victoria’s Secret [...] encore une fois, nous pensons que le plus important est la qualité de la marchandise elle-même », a déclaré Burgdoerfer.

Si le défilé de la marque de lingerie était devenu iconique au fil des année et pendant un temps la meilleure vitrine de la griffe, on lui avait aussi reproché d’être tout sauf inclusif et de projeter des clichés réducteurs sur la femme. La marque a d’ailleurs été l’objet de nombreuses critiques dernièrement.