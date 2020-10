Mode: voir la vie en rose pour contrer la morosité

Oubliées, les discothèques? Salles de sport fermées et restrictions attendues encore plus sévères? Isabel Marant voit la vie en rose le temps d’un défilé jeudi soir à Paris où tout est permis.

En plein air, comme la plupart des défilés “physiques” de la Fashion week à Paris, dans un somptueux décor au pied des colonnes du Palais royal, tout brille et scintille, et le rose est la couleur phare de cette collection du prêt-à-porter.

Les looks avec l’abondance de sequins sont festifs et décontractés et instillent l’ambiance boîte de nuit oubliée en six mois de pandémie, ou de bars à cocktails menacés de fermeture à cause de la dégradation de la situation sanitaire.