Le défilé glamour de la Vie en Rose avait de quoi réjouir

L’un des moments les plus attendus du Festival Mode & Design, c’est bien sûr le défilé de la marque de lingerie: La Vie en Rose. Au programme: dentelles, transparences et glamour, le tout ponctué de clins d’oeil rétro et empreints d’humour.

Pour cette 19e édition du fameux festival ouvert à tous et gratuit (Place des Festivals à Montréal), plus de passerelle géante, mais un podium raccourci au plus près des festivaliers comme l’année précédente. C’est dans cette configuration que les mannequins ont défilé avec une joie de vivre non dissimulée, parce que oui cette collection n’a rien d’ennuyeux.

Pour l’automne, il sera question d’imprimés floraux et léopard, de dentelles, de nuisettes, de déshabillés, de noir fatal, de touches de rouge, de quoi plaire à toutes les silhouettes et les carnations.

Voyez ci-dessous les passages marquants de ce défilé.