Défilé de la Fierté à Montréal: quelque 300 000 personnes attendues

MONTRÉAL — Pas moins de 300 000 personnes sont attendues au 36e défilé de la Fierté à Montréal qui se mettra en branle dimanche à 13 h 00 sur le boulevard René-Lévesque, à partir de la rue Metcalfe, pour se rendre jusqu’à la rue Alexandre-DeSève dans Le Village. En plus des spectateurs, 12 000 marcheurs accompagnés d’une trentaine de chars allégoriques et de fanfares participeront à ce défilé dont le parcours s’étire sur 2,7 km.

L’événement festif est non seulement très prisé des membres de la communauté LGBTQ et des touristes, mais attire aussi bon nombre de familles et de politiciens, dont les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault qui ont annoncé leur présence.

«C’est un défilé très important pour l’avancement des droits LGBT, pour atteindre la pleine acceptation et reconnaissance sociale», explique le président fondateur de Fierté Montréal, Éric Pineault, en entrevue à La Presse canadienne.

«On sait déjà que les premiers ministres seront là et la mairesse de Montréal aussi. C’est très important qu’ils soient là pour démontrer leur intérêt à la cause. On est devenu un des six plus grands festivals au Québec, tous festivals confondus. Alors, c’est une belle croissance. On voit que la population est derrière nous», ajoute-t-il visiblement heureux.

À VOIR AUSSI: Tapis arc-en-ciel pour le lancement de la World Pride à New York