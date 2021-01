Demi Moore crée la surprise au défilé Fendi

STEPHANE DE SAKUTIN via Getty Images

Fendi , la marque italienne, a dévoilé sa collection haute couture printemps-été 2021 à Paris et sans public. Une collection très attendue, puisque c’est désormais Kim Jones qui a repris la direction artistique après la disparition de Karl Lagerfeld. Ce ne fut pas une, mais de multiples surprises que nous a offerts ce défilé, le premier en haute couture pour le créateur anglais.

Une brochette de stars

Naomi Campbell, Kate Moss, Christie Turlington, Cara Delevingne, mais aussi Leonetta et Delfina Fendi, les filles de Silvia Fendi, ont défilé dans des créations au parfum royal.

Mais la star de cette passerelle, celle qu’on attendait le moins du monde, Demi Moore, 58 ans, a ouvert le spectacle. La comédienne portait un ensemble tout noir, petit haut largement décolleté et pantalon en soie, souple et luxueux. Les cheveux attachés dévoilaient des boucles d’oreilles infinies puisque tombant sur la poitrine. Suite à son apparition, la toile a bruissé de rumeurs d’hypothétiques changements esthétiques que la comédienne aurait opérés dernièrement. En cause notamment, ses pommettes ont fait l’objet de diverses spéculations.