Se sentir «comme chez soi» dans les vêtements Dior

Au temps de la pandémie qui a radicalement changé les modes de vie et les habitudes du corps, il a fallu “remettre en question” le concept de la mode et transformer la silhouette.

- Vie privée, tenue intime-

“Les gens veulent aujourd’hui se protéger, un aspect que nous n’avons pas pris en compte avant. Nous avons un style de vie beaucoup plus privé et notre rapport aux vêtements sera beaucoup plus personnel et intime”, souligne-t-elle. “On doit se sentir bien dedans, il faut que cela nous donne de l’énergie positive le matin”.