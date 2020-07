L'artisanat italien au coeur du défilé Dior Croisière 2021

Stefania D'Alessandro via Getty Images

Faire une collection pendant le confinement relevait du “miracle”, mais Dior a organisé mercredi son dernier défilé dans le centre historique de Lecce (sud de l’Italie) habillé de lumières pour donner de l’espoir aux artisans et artistes touchés par la crise.

“Tout le monde a participé avec beaucoup d’enthousiasme à ce projet, on s’est dit: +essayons, travaillons à distance, avec le zoom, mais allons de l’avant! Et quand nous avons vu la collection, on s’est dit +c’est un miracle+. Nous ne croyions pas y arriver un jour”, a confié à l’AFP Maria Grazia Chiuri, créatrice des collections femme de Dior.