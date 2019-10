Le spectaculaire défilé de Giambattista Valli x H&M à Rome

On vous l’annonçait la collection couture de Giambattista Valli x H&M sera en boutique dès le 7 novembre, dans les boutiques de la chaine suédoise et en ligne. Des modèles inspirés de la haute couture du fameux designer, mais à des prix accessibles.

Ce sont en tout 60 modèles pour femme et homme qui ont été applaudis. Au programme: du léopard pour elle et lui, des imprimés fleuris, du doré, des silhouettes dominées par un esprit romantique, entre classicisme et looks éclatés.

Cerise sur le gâteau de cette capsule, les six robes de soirée plutôt spectaculaires, déclinées dans de la tulle ou encore des broderies fleuries, des volants surdimensionnés ou des sequins scintillants.

Parmi les invités stars: Chiara Ferragni, Troye Sivan, Halima Aden, H.E.R, ou encore Chris Lee, tous également vêtus des tenues de la collaboration.