Fraîcheur, romantisme et vent de renouveau chez Chanel

À des détails et dès les premiers passages, on sent le renouveau de la marque à travers ces touches d’amande, de rose et de pastel. Des crop tops et micro-shorts portés avec de légers collants plumetis se glissent sous de longs manteaux. Les épaules se découvrent. Les chemisiers se parents de volants à la fois chics et bohèmes. Moins de rigueur, plus de légèreté. On sent la main mise d’une créatrice qui revisite l’ADN de la griffe, sans le renier. Pour preuve, les tweeds, incontournable de la griffe, sont bel et bien présents.