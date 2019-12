Sofia Coppola revisite l'appartement de Coco pour le défilé Chanel

Kristy Sparow via Getty Images

Reflétés dans des miroirs, épis dorés et camélias: Chanel a célébré mercredi soir les métiers d’art à Paris lors d’un défilé intimiste dans un décor imaginé par Sofia Coppola et reproduisant l’appartement de Coco Chanel.

Les mannequins stars Gigi Hadid et Kaia Gerber ont porté des vêtements “trésors” dessinés par la directrice artistique Virginie Viard pour ce défilé traditionnel depuis 2002 mettant en lumière les savoir-faire uniques de brodeurs, plumassiers, paruriers, gantiers et autres métiers d’art.

Stephane Cardinale - Corbis via Getty Images

Après Hambourg et New York, le défilé des Métiers d’art a eu lieu cette année à Paris, au Grand Palais, où la maison présente ses collections haute couture et prêt-à-porter. Il a été avancé d’un jour en raison de la grève massive jeudi en France contre la réforme des retraites.