Le nouveau défi «casse ta glace»: pour qui et pourquoi?

Avez-vous entendu parler du défi «Casse ta glace» lancé ce mois de février? Avec le mot-clic #OnekaBreakTheIce , on vous invite à partager un cliché de vous - sur Facebook et Instagram - vous immergeant dans l’eau glacée. C’est le défi impulsé par le couple Philippe Choinière, copropriétaire de Oneka avec sa conjointe Stacey Lecuyer. Des fans de cette pratique hivernale.

Avant d’aller plus en avant, il est spécifié sur le site de la marque Oneka - marque de soins pour la peau, notamment - que ce défi n’est pas pour tous. L’immersion dans le froid est une pratique qui peut ne pas convenir à tout le monde. On peut lire également que si vous avez des conditions de santé particulières, il est recommandé de consulter votre médecin avant de vous y adonner. Les femmes enceintes doivent également s’abstenir. Il est aussi spécifier d’éviter l’alcool et la drogue au moment d’entrer dans l’eau froide ou de vous coucher dans la neige.