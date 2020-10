En cas de défaite, Donald Trump pourrait bien faire face à la prison

“Pour lui, remporter cette élection n’est pas une option mais une nécessité”, résume Michael Cohen. L’ex-avocat personnel – et “homme à tout faire” – de Donald Trump a notamment été condamné pour avoir illégalement acheté le silence d’anciennes maîtresses du candidat avant l’élection de 2016.

S’il obtient un second mandat, la date limite pour engager des poursuites pénales pour un certain nombre de ces chefs d’accusation sera atteinte dans les quatre prochaines années, étant donné que le ministère de la Justice a choisi de ne pas poursuivre un président en exercice. En revanche, s’il perd, il pourrait être rapidement mis en examen.

Cependant, ses actes ces dernières années – acheter le silence d’une star du porno, réclamer un énorme remboursement d’impôts, faire obstruction à une enquête sur les liens entre sa campagne et la Russie –, alliés à un délai de prescription sur le point d’expirer, font que le résultat des élections pourrait avoir bien plus de conséquences pour Donald Trump que pour ses prédécesseurs.

Si Donald Trump semble vouloir remporter les prochaines élections avec plus de désespoir que la plupart des candidats, il a sans doute une bonne raison: en général, les présidents n’ont pas à s’inquiéter d’aller en prison en cas de défaite.

Les procureurs ne pourront vraisemblablement pas examiner les fraudes fiscales ou bancaires potentiellement commises par Donald Trump durant les trois premières années de son premier mandat s’ils doivent attendre la fin du second, en janvier 2025. Idem pour les tentatives du président d’étouffer dans l’œuf les enquêtes menées de 2017 à 2019 par le procureur spécial Robert Mueller sur l’aide que lui a apportée la Russie pour lui assurer la victoire aux dernières élections.

Daniel Goldman, ex-procureur fédéral qui, il y a un an, était l’avocat principal en charge de la procédure de destitution de Donald Trump devant la Chambre des représentants, affirme qu’en 2021 l’ex-président potentiel risque aussi d’être accusé de corruption pour avoir gracié son conseiller Roger Stone, condamné à une peine de prison, et d’extorsion pour avoir tenté d’obliger l’Ukraine à salir la réputation de son rival politique, Joe Biden. Trump a fait l’objet d’une procédure de destitution pour ce délit, mais il a été autorisé par le sénat (à majorité républicaine) à conserver ses fonctions.

“Il sait que si ses déclarations de revenus sont dévoilées, lui et ses enfants – Donald Jr, Ivanka, Eric – et d’autres proches seront accusés de fraude fiscale, ce qui ne lui coûtera pas seulement sa liberté mais son entreprise tout entière”, assure Michael Cohen.

TIMOTHY A. CLARY via Getty Images

TIMOTHY A. CLARY via Getty Images Michael Cohen, ex-avocat personnel du président Trump, quitte son appartement de Park Avenue le 6 mai 2019 pour entamer une peine de prison de trois ans. M. Cohen a plus tard été autorisé à effectuer sa peine à domicile en raison de la pandémie (Photo TIMOTHY A. CLARY/AFP)

“Encore une fois, le délai [pour engager des poursuites] expirerait pendant son second mandat”, rappelle Nick Ackerman.

Bien que la loi n’interdise pas de poursuivre un président en exercice à l’échelle fédérale, un procureur new-yorkais a déclaré à la Cour suprême lors d’un procès impliquant les registres commerciaux de Donald Trump qu’il n’ignorait pas les contraintes temporelles auxquelles est soumis le président.

“Nous sommes conscients qu’en tant qu’agent de l’État, notre bureau ne peut enquêter sur une action entreprise par le président dans le cadre de ses fonctions, ni poursuivre un président en exercice”, a admis Carey Dunne, avocat général du bureau du procureur de Manhattan dans une plaidoirie orale, en mai dernier.

La perspective d’être poursuivi en justice et incarcéré pourrait expliquer la fébrilité de Donald Trump ces derniers mois, et son usage répété et parfois abusif des pouvoirs conférés par sa fonction pour s’assurer d’être réélu.

Au printemps, un courrier envoyé à chaque foyer américain par le centre américain de contrôle et de prévention des maladies au sujet du coronavirus mettait bien en évidence le nom du président, bien que ce dernier ait passé des mois à minimiser la gravité du virus, allant jusqu’à prétendre qu’il s’agissait d’un canular. Quand le Trésor a envoyé des chèques de 1 200 $ aux Américains, ils portaient eux aussi le nom de Donald Trump.

Plus récemment, Trump a ignoré les avertissements des spécialistes de la santé publique, qui préconisaient d’éviter les grands rassemblements, et repris ses rallies de campagne à un rythme effréné, les estimant essentiels pour remporter l’élection du 3 novembre. Il a recommencé à minimiser le virus et affirme, contre toute évidence, que la pandémie est sur le point de se terminer.

Le 20 octobre, il a rajouté de l’eau au moulin de ses accusations de “corruption” sans fondement à l’encontre de Joe Biden, en exigeant du ministre de la Justice, William Barr, qu’il ouvre une enquête sur son rival: “Il faut que le ministre de la Justice agisse. Il doit agir, et il doit agir vite”, a-t-il ainsi déclaré au cours d’une longue interview accordée à Fox News. “C’est un cas très grave de corruption, et ça doit se savoir avant l’élection.”