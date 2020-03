Ottawa élargira une déduction fiscale aux véhicules hors route électriques

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau affirme qu’une déduction fiscale destinée aux véhicules qui n’émettent pas de gaz à effet de serre sera élargie aux véhicules hors route et à l’équipement automobile.

M. Trudeau participait lundi à Toronto à la conférence de l’Association des prospecteurs et entrepreneurs du Canada. Il a appelé les Canadiens à s’élever au-dessus du débat polarisé sur la façon de lutter contre les changements climatiques.

«Partout dans le monde et ici même au Canada, le débat entre l’environnement et l’économie devient de plus en plus controversé et polarisé, a-t-il déclaré. Je pense que nous pouvons tous convenir qu’il est inutile que des vues polarisées définissent le champ d’un débat.»

Selon lui, les Canadiens doivent voir les possibilités qui s’offrent aux entreprises canadiennes pour profiter de la transition. Il a notamment affirmé que le Canada était le fournisseur «le plus propre» au monde de métaux et de minéraux utilisés dans les panneaux solaires et les batteries électriques.

Pour aider l’industrie minière canadienne à réduire son empreinte carbone tout en extrayant ces ressources, le Canada ajoutera des véhicules hors route comme ceux utilisés par les entreprises minières à la liste des véhicules électriques admissibles à une déduction fiscale de 100 % l’année de leur mise en service.

Le budget fédéral de l’an dernier a introduit la déduction totale pour les voitures électriques achetées par les entreprises, pourvu qu’elles n’aient pas également bénéficié de la remise en espèces pour les achats de véhicules électriques et hybrides électriques.

La mesure incitative élargie devrait coûter 62 millions $ au cours des cinq prochaines années.