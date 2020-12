Bureau du premier ministre via Reuters

Bureau du premier ministre via Reuters Le premier ministre Justin Trudeau s'entretient par téléconférence avec les leaders du G7 pendant sa période d'isolement volontaire à Rideau Cottage, Ottawa, le 16 mars 2020.

La ministre des Finances Chrystia Freeland a déposé lundi le mini-budget tant attendu à la Chambre des communes et a déclaré que le gouvernement «ferait tout ce qu’il faut pour aider les Canadiens à rester en bonne santé, en sécurité et solvables».

La nouvelle déduction élargit les règles actuelles sur les «dépenses d’espace de travail à domicile» qui permettent aux travailleurs de déduire seulement une partie de leurs dépenses liées au télétravail — y compris les frais d’électricité, de chauffage et d’entretien — selon des paramètres très limités.

«[L’Agence du revenu du Canada] permettra aux employés qui auront travaillé à domicile en 2020 en raison de la COVID-19 et qui doivent assumer des frais modestes de présenter des déductions pouvant atteindre 400 $, fondées sur les heures travaillées à la maison, sans avoir à faire un suivi détaillé des dépenses. De façon générale, ces personnes n’auront pas à fournir de formulaire signé de leur employeur», indique le communiqué.

Promettant d’investir dans «toutes les mesures de santé publique nécessaires et utiles», Freeland a promis que le gouvernement fédéral «soutiendra les familles canadiennes et les entreprises canadiennes, de manière délibérée, prudente et efficace»

Cette prudence a toutefois un prix. Le coût total des mesures de direction «pour lutter contre le virus et aider les gens» a atteint 322 milliards de dollars jusqu’à présent, a-t-elle affirmé, plus 85 milliards de dollars supplémentaires en report d’impôts et de droits.

«Il s’agit du plus important programme d’aide économique pour notre pays depuis la Seconde Guerre mondiale.»

En septembre, le directeur parlementaire du budget a publié un rapport qui prévoyait que le déficit de cet exercice atteindrait la barre des 328,5 milliards de dollars.

La mise à jour de lundi prévoit que le déficit passe à 381,6 milliards de dollars.

Malgré le fait que l’énoncé économique de l’automne souligne que ce niveau de «dépenses extraordinaires» est limité dans le temps, Freeland a déclaré que lorsque la COVID-19 sera sous contrôle, des investissements supplémentaires seront consentis pour stimuler l’économie post-pandémique du Canada.