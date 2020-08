Aux origines du monstre. Ce mardi 4 août, Netflix a dévoilé la bande-annonce de sa nouvelle série d’horreur, produite et réalisée par Ryan Murphy (American Horror Story, Hollywood, The Politician) et Evan Romansky. Son nom? Ratched.

Il fait référence à Mildred Ratched, la célèbre infirmière et antagoniste du livre de Ken Kesey Vol au-dessus d’un nid de coucou, puis du film du même nom avec Jack Nicholson sorti en 1975.

Composée de neuf épisodes, l’histoire revient sur le passé de ce personnage froid, sans coeur et inquiétant avec, dans le rôle principal, l’actrice américaine Sarah Paulson. Alors qu’une seconde saison a déjà été commandée, la première, elle, sera mise en ligne le 18 septembre prochain.

