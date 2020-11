Découvrez la distribution de la nouvelle saison de «The Crown»

Des Willie / Netflix Emma Corin dans le rôle de la princesse Diana, dans la saison 4 de The Crown.

La quatrième saison de The Crown, qui sortira ce dimanche sur Netflix, présente la vie des membres de la famille royale à la fin des années 1970 et pendant la majeure partie des années 80.

En d’autres termes, préparez-vous à tout le drame et le chaos entourant les relations de la reine avec deux personnages polarisants, qui ont tous deux changé sa vie - bien que de manières totalement différentes: la princesse Diana et Margaret Thatcher.

Olivia Colman, Helena Bonham Carter et Tobias Menzies reprennent respectivement leurs rôles de la reine Elizabeth, de la princesse Margaret et du prince Philip. Mais de nouveaux acteurs se joignent aussi à la distribution, recréant certaines des plus grandes intrigues de la période tumultueuse des années 80, en Grande-Bretagne.

Regardez le diaporama ci-dessous pour voir comment les acteurs de la saison à venir de The Crown se comparent aux vrais protagonistes.