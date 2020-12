Découvrez la bande-annonce de la suite d'«Un prince à New York»

Courtesy of Amazon Studios

Courtesy of Amazon Studios Arsenio Hall et Eddie Murphy jouent dans COMING 2 AMERICA, photo courtoisie d'Amazon Studios

Dans la bande-annonce, Akeem, le roi nouvellement couronné du pays africain fictionnel de Zamunda, décide de quitter la maison pour retourner dans le Queens, à New York, afin d’y retrouver son fils perdu depuis longtemps.

Le nouveau film retrouve certains membres de la distribution originale du long métrage sorti en 1988, y compris Eddie Murphy dans le rôle d’Akeem, Arsenio Hall dans celui de Semmi et James Earl Jones dans le rôle du roi Jaffe Joffer. La suite devrait sortir sur Amazon Prime le 5 mars.

La bande-annonce d’Un prince à New York 2, la suite attendue de ce classique du cinéma, est enfin là.

Alors que les fans apprécieront probablement de voir des visages familiers dans la suite à venir, le nouveau film présente un certain nombre de nouveaux visages connus, notamment Teyana Taylor, Wesley Snipes et Leslie Jones.

Les personnages de Murphy et Hall ont fait un mémorable voyage de Zamunda au Queens dans le film original, à la recherche d’une épouse pour Akeem. Akeem a finalement épousé Lisa McDowell, interprétée par Shari Headley, qui apparaît également dans la nouvelle bande-annonce.

Quantrell D. Colbert/Amazon Studios Teyana Taylor et Wesley Snipes jouent dans COMING 2 AMERICA, Photo courtoisie d'Amazon Studios

Une suite pour Un prince à New York est en préparation depuis longtemps.

En 2019, Murphy a révélé à The Ellen Show qu’il venait de terminer le tournage du nouveau film et qu’il «ne pouvait pas être plus heureux de la façon dont cela s’était passé».

Murphy a reconnu la popularité du film original et a déclaré que la suite rendait justice au classique de 1988.

«Nous sommes allés au-delà de ce que quiconque pourrait penser», a-t-il déclaré.

Le scénario de Un prince à New York 2 (Coming 2 America) a été écrit par le créateur de Black-ish, Kenya Barris, avec la collaboration de Barry W. Blaustein et David Sheffield.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l’anglais.