Illustration de Julius Csotonyi via Royal Tyrrell Museum of Palaeontology Thanatotheristes degrootoru (Illustration de Julius Csotonyi via Royal Tyrrell Museum of Palaeontology)

Le carnivore géant, dont seules quelques parties du crâne d’environ 80 cm ont été retrouvées, serait le plus ancien membre de la famille des T-Rex connu dans le Nord de l’Amérique, suggère l’étude. Le spécimen remonte à il y a au moins 79 millions d’années, quand le T-Rex, le plus célèbre des dinosaures immortalisé par Steven Spielberg dans “Jurassic Park”, vivait il y a environ 66 millions d’années.