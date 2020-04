Un appel au déconfinement des personnes âgées

Il reconnaît qu’il faut y aller prudemment, mais demande au gouvernement de faire connaître sa décision bientôt, pour pouvoir prévoir les changements et mettre des mesures en place. Avec le déconfinement graduel du reste de la société, il sera impossible de garder plus longtemps des milliers d’aînés dans leurs immeubles, a-t-il plaidé.

“Il va commencer à faire beau, je suis inquiet, a dit M. Desjardins dans une entrevue avec La Presse canadienne diffusée jeudi. Il faut être proactif, et non pas attendre et finir par avoir de la désobéissance et des aînés qui sortent malgré tout. Maintenant, il faut y aller avec parcimonie, avec des mesures applicables, réelles, concrètes.”

Le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, a dit qu’il allait échanger avec ces établissements comme il l’a fait avec les entreprises pour entreprendre la relance économique.

“Je pense qu’il faut leur donner des consignes pour qu’elles aient un plan de match, ça fait partie des instruments qu’on veut mettre en place”, a-t-il déclaré lors du bilan quotidien de lutte à la pandémie, jeudi, au côté du premier ministre François Legault.