Déconfinement par régions des provinces préférable selon les Canadiens

Darryl Dyck/La Presse canadienne via AP

Darryl Dyck/La Presse canadienne via AP Des restaurants ont rouvert mardi en Colombie-Britannique.

MONTRÉAL — Un bon nombre de Canadiens croient que le déconfinement devrait s’appliquer selon la situation sanitaire des différentes régions des provinces plutôt que de survenir d’un coup sur de larges territoires.

Un nouveau sondage de la firme Léger sur la pandémie de COVID-19 précise que 47 % des répondants approuvent le déconfinement par régions, comme l’a décrété le gouvernement du Québec qui a maintenu des exigences sanitaires fermes dans la région de Montréal tout en les assouplissant dans d’autres régions.

D’ailleurs, le sondage constate que 73 % des répondants québécois et 52 % de ceux de l’Alberta approuvent le déconfinement régional, les deux appuis les plus élevés parmi les provinces pour cette stratégie.

Pour l’ensemble des répondants du pays, 35 % endossent que le déconfinement d’une province ait lieu dans toutes ses régions et seulement 18 % croient qu’il devrait survenir d’un coup, partout au Canada.

Le vice-président de Léger, Christian Bourque, croit que les Canadiens tiennent à une certaine souplesse dans les décisions sur le déconfinement, en raison des situations sanitaires régionales très différentes.

D’autre part, 60 % des répondants encouragent leurs gouvernements provinciaux et territoriaux à maintenir le rythme actuel de levée des mesures restrictives, alors que 27 % pensent qu’ils vont trop vite et 13 % aimeraient un déconfinement plus rapide.

Et parmi les répondants au sondage, près de la moitié disent qu’ils portent maintenant le masque pour aller au marché d’alimentation ou pour faire usage du transport en commun, alors que 42 % s’en servent pour aller à la pharmacie.

Le sondage mené en collaboration avec l’Association d’études canadiennes a été réalisé sur le web du 15 au 17 mai auprès de 1513 Canadiens. Aucune marge d’erreur ne peut être établie.