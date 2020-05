Pas de déconfinement avant au moins le 13 juin à New York

Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images Times Square ne fourmille pas comme en temps normal alors que les commerces demeurent fermés.

Après deux mois d’un confinement qui vient encore d’être prolongé, la ville de New York, capitale économique et culturelle des États-Unis, ne voit toujours pas le bout du tunnel, suscitant des doutes croissants sur l’avenir de cette métropole symbole de foules et d’effervescence.

Si de nombreuses agglomérations européennes relancent progressivement leur économie, la première ville des États-Unis, épicentre de l’épidémie américaine avec plus de 20 000 morts, restera confinée au moins jusqu’au 13 juin, selon un nouveau décret du gouverneur de l’État Andrew Cuomo.

Nul ne sait quand ses commerces, restaurants ou théâtres, qui attiraient les touristes par millions, pourront rouvrir.

“Nous devons être intelligents”, martèle le gouverneur, qui ne cesse de mettre en garde contre une nouvelle flambée du virus. Seules cinq régions peu peuplées de l’État de New York ont été autorisées à relancer certaines activités commerciales, industrielles et récréatives à compter de ce vendredi.

“Nous devons être vraiment, vraiment disciplinés”, a répété jeudi le maire de New York Bill de Blasio sur CNN. “Nous allons y aller doucement et progressivement”.