Le déconfinement n'est pas le «monde d'après» espéré, c'est le «monde d'avant» qui reprend

Je me disais que les premiers jours du déconfinement ne changeraient pas grand chose – pour moi, au début. Puis peu à peu, on a observé que le monde aspirait à revenir au monde d’avant. Aujourd’hui, c’est bel et bien ancré: aux premiers jours du déconfinement, beaucoup de monde se précipitent dans certains magasins, selon ce que j’ai pu voir… Ici, nous nous sommes offerts le luxe d’aller acheter un barbecue (Waouhhh! On n’en avait plus depuis l’an dernier. J’avais très envie, vu le beau temps, de grillades.)

Petit à petit, j’ai repris le chemin des courses: toujours des produits locaux pour le frais, mais plus de livraison. J’essaie de retourner en supermarché parce qu’au moins, j’ai ce que je veux, sans manque. Et quand je vais faire mes courses, je constate beaucoup de relâchement: plus de masques, ou très peu, pas de distanciation respectée. Je comprends qu’on puisse penser que c’est bel et bien fini, et j’aime croire que c’est bel et bien vrai, mais restons prudents pour le moment!

Vous avez envie de raconter votre histoire? Un événement de votre vie vous a fait voir les choses différemment? Vous voulez briser un tabou? Vous pouvez envoyer votre témoignage à propositions@huffpost.com et consulter tous lestémoignages que nous avons publiés.

Mais le plus dur, c’est de voir un certain retour à la normale, comme si ce que nous avons vécu n’était rien et que tout repartait comme avant: j’aurais aimé, souhaité que cette parenthèse nous invite à penser, à réfléchir différemment, que les gens se recentrent sur l’essentiel, mais c’est un voeu pieux!

L’égoïste restera égoïste, le consommateur effréné continuera sur sa lancée (en rattrapant même le temps perdu!), etc. Et ça me fout un coup de bourdon. Oui, j’ai le cafard.

Peur du lendemain

Je n’ai pas peur du déconfinement, même si j’appréhendais un peu les choses. Maintenant, je suis clairement rassurée, je pense qu’on est sur le bon chemin (quant à cet automne, là, personne parmi les médecins et scientifiques ne peut nous dire ce que ça donnera). Mais j’ai peur de ses lendemains: peur de ce que ça va donner pour l’économie, de manière globale, sur les emplois, l’humeur...

Mais aussi peur pour la planète: qu’est-ce que ça lui a fait du bien! Deux mois de répit comme jamais: les abeilles n’ont jamais produit autant de miel que ce printemps, d’après les apiculteurs, les animaux ont pu vivre sans la crainte d’être chassés et je ne parle même pas de la pollution qui a clairement bien diminué (non, mais vous vous rendez compte qu’on voyait les sommets de l’Himalaya depuis l’Inde, chose qui n’arrivait plus depuis 100 ans!).