Au Manitoba, terrasses et coupes de cheveux dès lundi

Le gouvernement du Manitoba a annoncé mercredi que certaines mesures de déconfinement entreront en vigueur dès lundi.

Le premier ministre, Brian Pallister, a indiqué que les dentistes et les physiothérapeutes seront autorisés à reprendre le travail lundi. Les commerces, les salons de coiffure et les terrasses des restaurants pourront aussi rouvrir lundi, mais à la moitié de leur capacité maximale.

Les terrains de camping, les musées, les bibliothèques et les galeries d’art seront également autorisés à rouvrir leurs portes, mais ils devront faire respecter la distanciation physique.

Les restrictions de voyage et la limite de 10 personnes pour les rassemblements publics sont maintenues, mais M. Pallister a précisé que cette limite pourrait être rehaussée un peu plus tard en mai, si les chiffres de la santé publique demeurent bas dans cette province.

Au cours d’une deuxième phase - pas avant le 1er juin -, on permettrait aux enfants de pratiquer des sports sans contact. On autoriserait aussi la réouverture des restaurants avec salle intérieure et des salons de manucure.

Pour ce qui concerne les grands rassemblements comme les spectacles et les événements sportifs de ligues professionnelles, le gouvernement manitobain prévient qu’ils ne pourront avoir lieu avant septembre - au plus tôt.

Le Manitoba a recensé depuis le début de la pandémie 272 cas de COVID-19 et six décès; le nombre de cas «actifs» n’est plus maintenant que de 57.