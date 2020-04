Déconfinement hâtif: l'OMS craint «une résurgence mortelle» de la pandémie

Ruben Earth via Getty Images L’OMS dit consulter les pays concernés pour élaborer des stratégies de desserrement progressif et sûr.

Alors que la Chine a rouvert une partie de la ville de Wuhan, dans la province de Hubei, berceau de la pandémie apparue en décembre, et que la propagation montre des signes de stabilisation ou de recul en Europe, les autorités de plusieurs pays, dont la France, commencent à envisager un déconfinement à plus ou moins court terme.

Six conditions doivent être remplies: contrôler la transmission du virus, assurer l’offre de santé publique et de soins, minimiser le risque dans des environnements exposés comme les établissement de santé de longue durée, mettre en place des mesures de prévention au travail, dans les écoles et d’autres lieux fréquentés, contrôler le risque de cas importés et enfin responsabiliser les populations.

“Chaque individu a un rôle à jouer pour vaincre la pandémie”, a insisté M. Tedros.

Ebola résiste au Congo

En l’absence de vaccin, des épidémiologistes craignent une “deuxième vague” de contaminations en cas de déconfinement prématuré et désordonné. Selon des spécialistes en modélisation des épidémies de l’université de Hong Kong, relâcher les mesures de contrôle de façon hâtive ferait presque autant de nouvelles infections que lors de la première vague.

En France, le gouvernement a chargé un haut-fonctionnaire de préparer le déconfinement mais le Premier ministre Edouard Philippe a prévenu que celui-ci n’était pas encore d’actualité, et que le confinement, en vigueur depuis le 17 mars, “va durer”.

Avec près de 1,5 million de personnes testées positives, dont plus de 92.000 morts, selon l’OMS, le monde reste dans un état de “panique”, a averti M. Tedros.

Tandis que l’Espagne et l’Italie, pays les plus durement touchés en Europe, entrevoient un ralentissement du fléau, “nous constatons une accélération alarmante dans d’autres régions”, notamment en Afrique où l’OMS redoute “de graves épreuves” à venir en raison du manque d’infrastructures médicales.